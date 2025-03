Ranieri boccia Gasperini: “Non sarà l'allenatore della Roma”, Allegri nuovo favorito dei bookie

AFP via Getty Images

non sarà l'allenatore della”. Con queste parole, durante la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma, Claudiosmonta la voce di mercato principale sul suo successore sulla panchina romanista nella prossima stagione. Le parole dell'attuale tecnico giallorosso cambiano le carte anche per i bookmaker: il favorito, in lavagna, per guidare la Roma è ora Massimiliano, offerto a 3 su Better , in netta discesa rispetto all'8 di pochi giorni fa.Sorpassato, in quota, Gasperini che sale da 2 a 4, ora appaiato all'ex allenatore di Lazio, Napoli e Juventus, Maurizio. Resiste, a 7, la conferma di Ranieri. Più staccato l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, indicato a 8. Si sale invece a 10 per il quartetto Farioli-Pioli-Montella-De Zerbi, che precede Carlo Ancelotti a 15 volte la posta.