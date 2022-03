Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport per parlare della Roma, di Mourinho e del derby di ieri vinto dai giallorossi 3-0 grazie alla doppietta di Abraham e il gol di Pellegrini. Ecco le sue parole: "La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto. Zaniolo non ha giocato? Mou ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando starà più in forma tornerà".