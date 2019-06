"Commisso non può conoscerlo, qualcuno gli dica che può far parte della rosa della Viola", scrive stamani La Gazzetta dello Sport in merito a Luca Ranieri, terzino classe '99 di proprietà della Fiorentina che sta brillando al Mondiale Under-20 dopo una stagione positiva a livello personale in prestito al Foggia, nella prima esperienza tra i professionisti.



Nella squadra che verrà, Ranieri dovrà essere tenuto in considerazione. Tanti talenti negli ultimi anni sono stati giudicati troppo frettolosamente e messi da parte per acquisti che si sono rivelati flop. Il momento giusto per intraprendere un nuovo cammino è arrivato.