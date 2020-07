Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla alla vigilia del match con il Parma: “La partita di Parma per noi fondamentale. E' basilare perché la gara contro gli emiliani potrebbe dirci che siamo salvi. Voglio il massimo della concentrazione. Il derby sarà un'altra partita, noi adesso stiamo in lotta per la salvezza e dobbiamo tirarci fuori il prima possibile. Questo campionato è particolare. Dobbiamo dare il 100%, appena diamo 99 non siamo più la squadra che conosciamo”.



Ranieri prosegue: “Ho studiato il Parma ed ho visto come ha perso le ultime partite e posso già dire che sara' una partita difficile, anzi molto difficile. Ad eccezione dell'ultima con il Milan, in questa seconda parte di stagione ha perso partite strane, sempre per un gol di scarto, ma lottando sino alla fine. Mi auguro di rivedere la squadra delle ultime gare. La Sampdoria post covid mi piace".