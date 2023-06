Ranieri chiama al Cagliari neo-promosso in Serie A dei calciatori che ha già allenato alla Sampdoria. Dopo l'attaccante Gabbiadini e il terzino sinistro Augello ancora in forza al club blucerchiato retrocesso in Serie B, l'allenatore ha chiesto al club sardo pure Jankto. Il centrocampista ceco classe 1996 ex Udinese dopo il coming out ha citato Ranieri come esempio per la parità dei diritti e per il rispetto nel mondo del calcio. Reduce dal prestito in patria allo Sparta Praga, è sotto contratto con il Getafe fino a giugno 2026. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari sta provando a lavorare con il club spagnolo sulla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza della squadra in Serie A.