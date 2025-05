Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma: "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato

Getty Images

Un Claudiofuribondo si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta per 2-1:"Champions ancora fattibile? Dopo stasera non lo so, ma noi giocheremo come sempre, lottando fino in fondo. Sappiamo che l'Atalanta è signora e padrona quanto a forza e intensità, ci hanno vinto un'Europa League.Poi sull'episodio del: "Io vorrei sapere se il rigore per noi c'era o non c'era. Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo in caso di chiaro ed evidente errore, ma allora perché è intervenuto? Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio di Manu Koné. Se non lo avesse dato, allora saremmo stati zitti, ma l'ha dato e non si doveva togliere. Accettiamo, complimenti all'Atalanta, ma complimenti anche ai ragazzi. Ditecelo che sono cambiate le regole, magari sono cambiate e io non lo so.