Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto per 3-1 in rimonta contro il Verona.



PRESTAZIONE - "Ho messo la squadra che a Verona aveva vinto. Loro oggi sono partiti più determinati di noi, e noi dovevamo cambiare qualche uomo perché stavamo giocando per loro. È cambiato l’atteggiamento della squadra che voleva vincere. Se hai valori e qualità, ce la fai".









FERRERO - "Andiamo d’amore e d’accordo. Ho parlato prima a Ferrero, nulla di che. Se possibile resto alla Sampdoria perché sto bene, altrimenti andrò a Sky. Credo che andremo avanti insieme, ma incontrerò il presidente per valutare alcune cose".



CLASSIFICA - "Dietro di noi ci sono squadre forte e noi ne abbiamo approfittato. Ora pretendo che la squadra ripeta i 26 punti del girone d’andata. Abbiamo giocato grandi partite e altre non bene, ci sta nello sport. Se non ci riusciremo, è lo stesso. Ma l’obiettivo deve essere la nostra molla".



ALLENATORI GIOVANI - "Sono tutti fortissimi, ma anche io sono della nuova generazione. Non scherziamo".