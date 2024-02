Ranieri: 'De Rossi predestinato, Gaetano ringrazi Spalletti, sul mercato...'

Alla vigilia di Roma-Cagliari, in conferenza stampa parla Claudio Ranieri, capitolino del Testaccio e allenatore dei sardi.



BILANCIO DEL MERCATO - "Sono soddisfatto di come ci siamo mossi, abbiamo perso Goldaniga e Mancosu che si è operato - riporta TMW -. Sono due giocatori Mina e Gaetano con ottime referenze, sono pronti per giocare poi vedremo lunedì sera".



MINA E GAETANO - "Gaetano è una mezzala con proiezione offensiva. Lunedì Spalletti, nella riunione degli allenatori, quando ha preso la parola ha parlato dei giocatori che avevano giocato di meno nel suo Napoli e ha citato Gaetano come un atleta meraviglioso. Gli ho detto di ringraziare anche Spalletti per come ha parlato di lui senza che nessuno glielo chiedesse. Mina è una forza della natura, è entrato con il sorriso, con la personalità. Spero con lui di quadrare la difesa, sarebbe un gran colpo per noi"



LUVUMBO E LA ROMA - "Luvumbo, aerei permettendo, stasera sarà qui e da domani mattina sarà a disposizione. La Roma è una grande squadra, con tanta qualità, ha avuto il cambio di allenatore, ha fatto già due vittorie ed è logico che cerchi la terza vittoria consecutiva, noi proveremo a impedirglielo”



ROMA E DE ROSSI - "Io faccio questo lavoro per le emozioni che dà, Roma ne dà di particolari così come stare a Cagliari. Spero che il predestinato, Daniele, faccia la carriera che merita. Era un allenatore in campo, spero sia la strada giusta per la sua carriera".