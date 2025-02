Ranieri: "Dybala è recuperato. Soulé? La Roma del futuro sarà sua"

Getty Images

Le parole di, tecnico della Roma, a DAZN dopo la vittoria con il Parma. ". Crediamo molto in lui e sono felice delle sue prestazioni. Ci sono state buone azioni, purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita ed è l'unico rammarico. In dieci contro undici non siamo stati egoisti, sono contento così tranne non aver chiuso la partita. Siamo carichi, ma dobbiamo essere anche intelligenti per vincerla giovedì con il Porto".CONTRO IL PORTO - "Vogliamo il supporto dei tifosi, hanno grandi qualità e amano le ripartenze e dovremmo stare molto attenti per cercare di vincere".

"Giochiamo di partita in partita, non si può dire andiamo di qua o andiamo di là. Voglio far ruotare i ragazzi perché vuol dire che stiamo andando avanti in Europa, andiamo avanti giorno dopo giorno e vedremo alla fine".DYBALA - "E' recuperato".A Sky Sport"Sono soddisfatto delle risposte della squadra, sapevo sarebbe stata una partita difficile. Vincere in casa del Parma non è facile, ha ottimi giocatori che vanno velocemente in contropiede. Soulé ha fatto un gol bellissimo, una pennellata. Dovevamo chiudere la partita, non ci siamo riusciti ma ci siamo andati vicino. Alla fine queste partite puoi anche pareggiarle. Altri tre punti in classifica, è quello che ci vuole".

"Credo molto in lui, non è facile essere giocatori della Roma. Lui si sta applicando tantissimo. Facciamo un paragone con Baldanzi, non era così convinto l'anno scorso come quando entra quest'anno. Soulé deve stare tranquillo, la Roma del futuro sarà sua"."Sono convinto che ci daranno una mano. Speriamo di andare avanti in Europa, giovedì sera non sarà facile ma ci proviamo. Devo fare delle rotazioni, i nuovi stanno rispondendo bene e non era facile. Non era facile togliere Angelino, sta giocando bene ma se si fa male non so chi mettere. Ho preferito farlo riposare".

"Mancini ha preso una botta sulla caviglia, gli si stava gonfiando. Correrci sarebbe stato peggio e non ha voluto rischiare. Dybala sta bene, giovedì gioca. Ha preso una grande botta, per fortuna sotto il ginocchio, senza interessare alcun collaterale: sarà a disposizione"."I giocatori lo sanno, a me non piace protestare con l'arbitro. Dirlo oggi potrebbe essere una bestemmia (ride, ndr). Ogni tanto. Sembra strano che lo dica io oggi. L'arbitro fa parte del gioco del calcio, sbaglio io, i giocatori e l'arbitro. A me piace quando l'arbitro ha personalità, poi l'errore ci sta e si capisce. Bisogna avere personalità per arbitrare a questi livelli e Chiffi ne ha".

"Molto probabilmente. Si sta allenando, vediamo. Mi sembra abbia recuperato".