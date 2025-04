Ranieri: "Sarà il mio ultimo derby. La Lazio pensava più a noi che al Bodo. Pellegrini titolare? Non ve lo dico se no..."

Claudioha parlato a due giorni dal derby contro la Lazio. Il mister ha preferito non parlare di allenatori e del futuro e ha fatto un appello ai tifosi: "Spero che ci sia sportività". Di seguito la conferenza stampa“Tutti disponibili tranne Saud e Dybala. Mi aspetto una Lazio forte e via. Ho visto la partita di ieri e quando vai lì in quel tipo di campo paghi perché non sei abituato ma possono ribaltarla"."Non cambia il modo di approcciare la partita se gioca uno o l’altro. La Lazio gioca in verticale in modo corale. Sappiamo che cosa ci aspetta".

"Da quando sono arrivato ho detto che metto la squadra in campo per cercare di vincere. Così come è successo con la Juventus, ma sono stati bravi nei primi 20 minuti poi siamo usciti anche noi. Abbiamo preso e siamo stati bravi a pareggiare. La squadra è forte e crede nelle proprie ambizioni. Vogliamo fare il massimo, non prometto. Mi piace lavorare e faremo il massimo. Poi vedremo la Lazio che cosa sarà in grado di fare"."Non parlo di allenatori. Cristante è molto valido ed è sempre nella lista dei miei primi 11 poi dipende da che gara voglio fare".

"Ve lo dirò dopo perché sennò lo mettete in formazione. Lo avete già messo e starò zitto, poi farò le mie scelte"."Sì, ho detto che smetto. Capisco la sottigliezza"."Difficile dirlo. La Roma ha passato determinate vicissitudini. La lazio non era stata presa in considerazione da nessuno e Baroni veniva considerato un ripiego, ma giocano bene e hanno fatto tanti gol. Noi abbiamo fatto tutto in riconcorsa, daremo il massimo nelle ultime sette partite. Spingeremo al massimo e raccoglieremo quello che saremo in grado di fare".

"Roma non è stata fatta in una notte. Gli inglesi parlano dell’impero romano. Non ci vorrà un secolo per tornare in Champions. Stiamo facendo il massimo per avvicinarci, poi ci penserà la proprietà o il nuovo allenatore a mettere dei mattoncini per raggiungere il sogno del presidente"."Credo che abbiamo fatto delle buonissime scelte per le difficoltà che c’erano nel mercato sia con la restrizione della Uefa sia per poter prendere determinati giocatori perché non li vendevano. Credo che siano giocatori da Roma ed è tutto migliorabile. Poi il nuovo allenatore vedrà se sono idonei. Io ci conto sempre".

"Ho gà risposto alla stampa sul futuro. So che domani sarà una gara difficile. Non guardo a quello che ho fatto ieri o con la Juventus ma al futuro. Sarà una partita difficile dove noi cercheremo di fare il nostro meglio, voglio che i ragazzi lottino come pazzi, poi se si vincerà anche con un colpo di fortuna sarò contento"."Lo potete scambiare a cena con qualcuno perché è uguale a me, ma sta male e io non ero. Si chiama Carlo e ha due anni più di me. Magari adesso ci sta guardando. Paredes è un play eccezionale che sa dove mettere la palla, quando accelerare e quando verticalizzare. Dipenderà dall’allenatore del futuro ma credo che come lui ce ne sono pochi ed è un titolare dell’Argentina. Quindi è bravo".

. "Ha fatto bene a Venezia appena arrivato. Poi ha avuto un attimo di ‘down’ perché cambi stile, paese e modo di giocare. Ho lavorato su di lui e mi sembra quello dell’inizio. Sta digerendo l’aspetto tattico. Se è da riscattare o no lo vedremo in futuro. Mancano sette partite"."Anche noi abbiamo fatto trasferte e siamo tornati alle 4 di notte ma non lo abbiamo detto. La Lazio non è in un momento difficile e si è visto a Bergamo. Magari loro sono andati lì e pensavano a noi e non al Bodo pensando di rimontare al ritorno. Mi auguro che sia sportività tra le squadre e dei tifosi. I romani sono i migliori con gli sfottò".

"Gli manca l’esperienza e giocare di più. Sono bravi. Baldanzi ha una freschezza e un’imprevedibilità spiccata. Pisilli deve essere più sereno perché i gol li farà. Ha il senso dell’inserimento".