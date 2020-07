Sampdoria ko in casa con il Milan, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Dal punto di vista fisico appena arrivato vedevo che andavamo bene, correvamo, dovevamo però ricaricare le energie nervose e questi ragazzi sono stati professionisti esemplari. Devo dire grazie per tutto quello che mi hanno regalato. Futuro? Dobbiamo sapere quello che c'è, ho un altro anno di contratto e non devo per forza prolungare: se fossi furbo pretenderei un altro anno... ma non è così. Ferrero è il primo a soffrire per questa stagione e non vuole più soffrire, l'anno prossimo mi aspetto una Samp giovane con calciatori interessanti. Abbiamo parlato con Pecini e Osti, vediamo quello che si riesce a tirare fuori. So di non poter pretendere grandi campioni, ma questa rosa si può puntellare: dobbiamo cercare elementi come Askildsen e qualcuno già formato che mi dia una mano. Calcio senza pubblico? Ormai ci siamo salvati e sono super contento, ma questo è un campionato falsato, strano. Prima del Covid tante squadre andavano a mille, poi è stata una cosa totalmente differente: senza i tifosi non è calcio".