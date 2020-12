Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha commentato così la sconfitta subita contro il Milan.



RIGORE - "Sinceramente devo essere onesto, se mi danno contro il rigore per il mani di Gabbia non sono contento, perciò credo sia stato giusto non darlo. Invece c'era quello contro di noi perché Jankto non è stato sbilanciato".



TATTICA - "Non volevamo dargli la profondità ma dovevamo ripartire, invece non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grossa reazione di orgoglio, non dico che avremmo meritato, perché il Milan è stato padrone del campo per larghi tratti, ma è stata una gara aperta ad ogni risultato".



IL MILAN LA PIU' FORTE? - "Sta giocando bene, fanno movimenti sincronizzati molto belli, stanno bene fisicamente. Non so se sono la squadra più forte ma la spensieratezza ti fa fare cose che magare se sei più anziano non fai. Poi c'è Ibra che se serve li rimette a posto".



DUE TEMPI DIVERSI - "Abbiamo fatto vittorie bellissime in cui sapevamo come agire, come contro Lazio, Atalanta o Fiorentina. Quando poi però richiedo le stesse cose fin dall'inizio non ci riescono di nuovo".