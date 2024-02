Ranieri: 'Il Cagliari è in burrasca, ma non molliamo. Gaetano e Mina grande impatto. Col Napoli...'

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 1-1 conquistato contro l'Udinese in trasferta a Udine.



PAURA IN PARTENZA - "Dopo 4 sconfitte consecutive ci sta partire con il freno a mano e un pizzico di paura. Dopo il gol del pareggio ci siamo sciolti, la rete nasce da una bellissima azione. Siamo stati bravi a fare 1-1 in un momento positivo dell'Udinese. Nella ripresa ho visto un Cagliari che ha controllato bene, concedendo forse una sola ripartenza. Abbiamo perso tante di quelle partite che rammaricarsi per un pareggio in campo esterno sarebbe sbagliato. Prendiamoci questo punto e ripartiamo".



BURRASCA - "Siamo in burrasca da inizio stagione, c'erano state 2-3 partite che ci avevano consentito di risalire la china e poi abbiamo incontrato qualche difficoltà in un campionato durissimo. So però che il gruppo non ha nessuna intenzione di mollare, alleno dei ragazzi che mi trasmettono motivazioni. Ci carichiamo a vicenda. Lavorano bene, con determinazione e voglia di restare aggrappati a questa categoria".



GAETANO - "Sì gran impatto di Gaetano. Parlarei però anche di Mina, ha messo a disposizione del reparto difensivo l'esperienza di cui anche loro avevano bisogno. Chi è arrivato si sta mettendo a disposizione".



JANKTO - "Nel primo tempo gli ho cambiato posizione perchè stavano attaccando tanto sulla sinistra e avevo bisogno di bloccare il loro quinto. Lo ha fatto bene. Facendo un'analisi generale della sua stagione, so che non ho ancora visto il calciatore che conosco benissimo. Ha cercato il gol in diverse occasioni, lo ha sfiorato e lo meritava".



NAPOLI - "Se daremo tutto, come oggi, accetteremo il risultato. Affrontiamo una squadra che ha vinto con grande merito lo scudetto l'anno scorso, che disputa la Champions e che ha qualità assoluta in tutti i reparti"