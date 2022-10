«Non si può dire dove arriverà la Roma: certo, quando lo stadio ti 'soffia' dietro, è tanta roba a Roma. Mourinho ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, mi sembra che l'Olimpico presenti sempre il tutto esaurito quando gioca la Roma: io non credo che abbia una squadra da scudetto ma, con il portoghese in panchina, tutto può succedere». Così Claudio Ranieri, intervenuto a Radio Anch'io lo sport. Il tecnico ha proseguito così: «Complimenti al Napoli, a Spalletti e a chi ha scelto i giocatori nuovi. Il Napoli un anno fa era primo in classifica di questi tempi, adesso ha 4 punti in meno rispetto al 2021, dunque esiste un livellamento. Anche il Milan è a -5 rispetto alla passata stagione. Il Napoli mi piace tantissimo, nella sfida contro il Liverpool è stato maestoso, complimenti davvero», sottolinea Ranieri. Infine, Ranieri chiede il Var «per chi simula i colpi in faccia».