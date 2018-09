Intervenuto a Radio Anch'io Sport, Claudio Ranieri parla anche del proprio futuro: "Nella mia mente c'è la voglia di andare in un progetto forte, serio e che con l'aiuto di tutti si possa far bene. Roma sapete che è nel mio cuore, però mi auguro da tifoso che Di Francesco possa far bene. Io al suo posto? Vi ringrazio, siete molto gentili (ride fingendo di chiudere la telefonata, ndr). Dico questo. La voglia di tornare è tanta, torno dove c'è voglia di un progetto e di far bene. Lasciamo 50 e 50 Italia-estero".