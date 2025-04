Ranieri: "Juve con la mentalità di Tudor. Sarei tornato solo per la Roma, ora giusto dire stop. Sul derby..."

Getty Images

Il tecnico dellaClaudioha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus."Già ho smesso l'anno scorso, poi ci sono state squadre che mi hanno richiesto e ho detto che sarei tornato solo per la Roma e per il Cagliari. Se mi avessero chiamato, avrebbe voluto dire che navigavano in cattive acque. Quando hanno esonerato De Rossi ho detto: bene, arriva Juric. Sono 35 anni che giro per il mondo senza conoscerlo: prima di morire, voglio girare il mondo e vedere cosa c'è oltre il calcio. E' giusto ora che io dica stop".

"Ce l'aspettavamo, sapevamo che Tudor avrebbe portato la sua mentalità giocando sempre in avanti. La Juve non mi ha sorpreso, è stata brava. E' una grande squadra e lotterà per il quarto posto e io ci scommetterei. Quando abbiamo iniziato a tirare fuori la testa, hanno fatto gol loro. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, pareggiando la gara e poi ci siamo assestati. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere"."E' importantissima, ho detto ai ragazzi che inizia il rettilineo finale. Siamo partiti non a rilento contro una grande squadra, adesso arriva una partita bellissima come il derby: speriamo che i tifosi si possano divertire e che ci sia tanta tecnica in campo".