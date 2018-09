Intervenuto a Radio Anch'io Sport, Claudio Ranieri analizza il campionato italiano: "Serie A? Io credo che sia un campionato di buon livello. Piano piano le squadre che erano partite male stanno colmando il gap. La Juve sta facendo di tutto per vincere la Champions. È il nostro faro in Europa. La cosa importante è fare bene in Europa perché solo cosi puoi valutare il livello del tuo campionato".