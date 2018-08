Intervistato da La Stampa, Claudio Ranieri ha parlato del campionato di Serie A individuando nell'Inter l'avversaria più credibile della Juventus per la lotta al titolo: "Non solo Ronaldo, la Serie A è quasi fuori dalla crisi. La Juventus è il faro del nostro calcio, Allegri è vaccinato e saprà come gestire la pressione. Il ritorno di Milano è centrale: l'Inter è la prima rivale per lo scudetto dei bianconeri, mentre Higuain è la chioccia giusta per far crescere i rossoneri. Rassegniamoci, senza proprietà straniere non si torna competitivi".

IL COLPO MODRIC - "Non credo che l'affare si farà, ma non sono al corrente di eventuali scritture private tra il croato e Florentino Perez. È una partita a due. I nerazzurri sono già così l'anti-Juve, se poi dovessero prendere pure Modric...".