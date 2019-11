Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri presenta in conferenza stampa la sfida con l'Udinese: "Ripartiamo da un momento positivo, la partita con l'Atalanta ci ha detto che lottando e soffrendo possiamo fare buone cose. Ripartiamo da quello spirito di sacrificio. L'Udinese è in salute, una squadra che si compatta e riparte velocemente senza avere un punto di riferimento ma con due giocatori che vanno in verticale in avanti. La sosta? Mi ha fatto davvero piacere lavorare con la squadra. Bereszynski? Si era ripreso, aveva avuto un'inizio un po' in sordina almeno con me, poi si era ripreso ed è arrivato con questo infortunio. Numericamente c'è Depaoli, lo aspettiamo a braccia aperte ma non abbiamo paura. Lavoro sulla testa dei giocatori? Spero abbia funzionato, sono sempre come San Tommaso: se non vedo e non tocco, non credo. Quagliarella sta facendo buone cose, è vicino a sbloccarsi. Rigoni? Ci sarà un'opportunità, vediamo adesso. Ha fatto cose egrege negli ultimi due allenamenti, vorrei che queste sedute siano l'inizio della continuità che gli chiedo. Cambi nell'atteggiamento tattico? Cerco di mettere la squadra in condizione di fare gol, se so che l'avversario va in difficoltà pressando alto faccio così, se invece posso far ale attendendolo allora cambio atteggiamento. Con l'Udinese sarà una gara spartiacque, ma ogni partita lo è e può essere quella giusta per farci prendere fiducia. Sappiamo che siamo in difficoltà e dobbiamo premunirci. Come? Preparandoci al peggio. Problema gol? Davanti vedo giocatori di qualità che stanno entrando in sintonia con le mie idee, se continuano a fare quanto fatto in allenamento saremo vicini a sbloccarci. Ekdal ha ricevuto una botta, ha un ematoma importante ma più corre e più si scioglie. Non dovrebbero esserci problemi. Gabbiadini sta bene. Gotti all'Udinese? Contano i risultati. Andando via Tudor la squadra sta facendo bene, è compatta, sta attenta dietro, è dura e argigna e con pochi passaggi arriva dall'altra parte. Da secondo ha studiato bene e sta facendo rendere bene i giocatori. Squadra malata? No, sta bene".