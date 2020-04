Intervistato da Radio Anch'io lo Sport su Radio Rai 1, l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri è tornato a parlare dell'emergenza coronavirus che ha colpito alcuni dei suoi calciatori e dello stato del calcio italiano in vista della ripresa o meno dei campionati.



IL VIRUS - "I miei calciatori si sono ripresi tutti. Non è stato bello sentirli colpiti dal male. Ringraziando Dio, li ho sentiti di volta in volta in forze e con un altro spirito".



DECIDANO I MEDICI - "I medici devono prendersi le loro responsabilità. I giocatori sono come una Formula 1, li possiamo spingere al massimo? Basterà un mese di preparazione per giocare tre gare a settimana? Allora si possono fare 5 cambi a partita, se no li portiamo allo stress massimo, soprattutto quelli colpiti dal virus".



CAMPIONATO FALSATO - "In ogno caso, per me sarà sempre un campionato falsato perché non è stata consentita la consueta regolarità, poi è giusto che ci si giochi scudetto e la salvezza se dovremo farlo".



LA SCELTA - "Cosa dice Ferrero? Il presidente non ci ha mai detto che vuole chiudere, lui pensa alla salute dei ragazzi. Sta aspettando le decisioni dall'alto. Ogni decisione porterà caos, ci sarà sempre qualche scontento. La proposta di Galliani? Non è una cosa sbagliata, poi Galliani è un grande dirigente".