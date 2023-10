Claudio Ranieri, a margine dell'evento dedicato al premio Scopingo svolto all'interno del salone del CONI, è tornato a parlare del match perso ieri contro la Roma. Queste le sue parole:



Come ha visto la Roma ieri?

"La Roma ieri ha fatto un uno-due micidiale e poi è stato difficile mettere le cose a posto. Avevamo iniziato bene con Rui Patricio che ha fatto una grande parata sul primo palo. È logico che quando questi campioni giocano al meglio, per noi risulta difficile".



È vero che Mourinho le ha chiesto di tornare in aereo con la Roma?

"Si è vero".