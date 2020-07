Juve-Sampdoria ci regala Claudio Ranieri polemico. Una novità, vista la natura da gentleman del tecnico dei Doriani.



A far arrabbiare l'allenatore le proteste, intorno al 20', da parte della dirigenza della Juve, direttamente dagli spalti, dopo un intervento di Rabiot su Chabot giudicato falloso dall'arbitro Fourneau. Ranieri, sentite le proteste dall'altra panchina, è esploso: "Signori, siete la Juventus! Paratici non fare così". Frasi colte dai microfoni situati a bordo campo, facilmente udibili in uno stadio senza tifosi.