L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri è arrivato a Genova con una missione ben precisa: salvare la squadra blucerchiata, e mantenere la Serie A. Il tecnico aveva firmato un contratto annuale, con opzione sulla prossima stagione, e nel frattempo erano già nate alcune voci sul suo futuro.



Sir Claudio non sembra avere particolari dubbi in merito: "​Se resterò alla Samp? Sicuro. Empatia totale con l’ambiente e un anno di contratto con il club" ha detto il tecnico a La Repubblica. "Sempre che il presidente sia d’accordo" ha poi aggiunto. La volontà di Ferrero in questo senso non dovrebbe essere un problema, dal momento che il Viperetta ha sempre sbandierato la sua grande passione per il mister doriano.