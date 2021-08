L'ormai ex tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, si è concesso per una lunga intervista a Il Messaggero. Tra le varie tematiche affrontate, ha parlato anche di Roma e Lazio. Ecco come si è espresso sulle due romane: "Tutte e due lotteranno per entrare in Champions e penso sarà una bella stagione. Un allenatore non deve solo saper comandare ma anche aiutare e gestire i propri giocatori, entrare nella loro testa e convincerli a venirti dietro. Poi deve avere sintonia ed empatia con l'ambiente. Mourinho e Sarri tutto questo lavoro lo sanno fare benissimo. E il loro duello a Roma sarà un altro motivo di spettacolo della stagione".