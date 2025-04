Ranieri: "Sì, l'anno prossimo vedremo Allegri a Roma". Poi fa retromarcia

Getty Images

Claudio Ranieri è stato l'uomo-copertina della rinascita della Roma, fin dal suo arrivo ha messo insieme i cocci lasciati dalla gestione Juric e l'ha riportata di nuovo in alto, a lottare per il quarto posto. E' la sua ultima stagione da allenatore, la concluderà con l'imbattibilità nei derby di Roma: con l'1-1 di eri contro la Lazio, l'allenatore giallorosso ha totalizzato 5 vittorie e un pareggio nelle 6 stracittadine nelle quali è stato in panchina (sempre sulla sponda giallorossa).

- "Se vedremo Allegri qui a Roma l'anno prossimo - dice Ranieri in conferenza stampa riprendendo una domanda -". Sorride, poi fa retromarcia: "Non so se con la maglia della Roma, mannaggia a te!" dice ridendo il tecnico. Poi si corregge e spiega il motivo di quella frase: "Certo che troverà squadra in Italia".L'ex Juventus è stato accostato ai giallorossi, ma è anche uno dei profili ai quali sta pensando il Milan per un clamoroso ritorno.

- Tra i nomi più caldi per il dopo Ranieri alla Roma, oltre ad Allegri si è parlato anche di- attualmente all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo - e di, entrambi ex Lazio. Piace il profilo dioggi ct della Turchia ma un breve passato sulla panchina della Roma, col quale è stato grande protagonista da giocatore vincendo lo scudetto del 2001: da allenatore Montella ha guidato i Giovanissimi Nazionali della Roma dal 2009 al febbraio 2011, quando è diventato il tecnico della prima squadra fino a fine stagione prendendo proprio il posto di Ranieri.