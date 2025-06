Getty Images

Ranieri spiega il no all'Italia: "Ho ritenuto di dare priorità totale alla Roma"

Federico Targetti

un' ora fa

Claudio Ranieri, prima al Corriere dello Sport e poi in una nota all'Ansa, ha confermato che la scelta di rinunciare alla panchina della Nazionale è legata alla voglia di pensare solo alla Roma:



"Ho deciso di rinunciare, i Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi voluto continuare non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma".



E ancora: "Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”.