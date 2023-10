ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Cagliari, l'isola, la Sardegna è il mio scoglio duro, nei momenti difficili - ne ho avuti come tutti gli allenatori - i l ricordo di Cagliari diventa importantissimo. E sempre per questo,So che mi hanno consegnato una nave, ne ho accettato il comando e devo portarla da qui a là. Incontrerò la bonaccia, e la tempesta. È inutile dire mi hanno dato un carico troppo leggero o troppo pesante, ho imbarcato acqua e si è aperto un buco a destra. La nave in porto è ciò che conta, tutto il resto sono chiacchiere, scarico di responsabilità quando le responsabilità sono solo mie. Ecco la nave che lentamente affonda man mano che si perdono i punti, si alzano le acque, io devo essere la scialuppa di salvataggio. Il mio è un modo di essere., la squadra mi seguiva e riuscii a salvare il Cagliari. Da tempo lo fanno un po' tutti, per cui ben vengano gli stili di gioco che noi italiani sappiamo sviluppare ed esportare. Credo che il nostro campionato sia il più difficile, non il più bello, proprio per l'attenzione alla tattica . All'estero non la curano molto, la fanno, ma non così esasperata.Quando mi esonerarono si presentò in sala stampa indossando la tuta con la scritta CR , che gli devo dire? Solo grazie, è un grande amico, un grande allenatore, soltanto un grande uomo fa cose del genere. Grazie.Se fossi il presidente e vedessi che il mio allenatore non ha più in mano lo spogliatoio, dovrei cacciarlo giocoforza. Non sarebbero certamente i risultati a spingermi al licenziamento. Da uomo di sport mi sento di dire questo, poi ogni presidente è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe".Al punto che ho dichiarato che il Cagliari sarà la mia ultima squadra di club e se arriverà una nazionale che mi interessa, beh, perché no. Finire da dove tutto è cominciato e il cerchio si chiude".