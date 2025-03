Roma, Ranieri va in pensione: è caccia al nuovo allenatore e sarà un top. Tutte le piste e l'opzione a sorpresa

Claudio Ranieri non cambia idea, anzi rincara la dose. “La pensione è una cosa giusta”, ha detto ieri ai microfoni di Sky Sport. Una sua conferma sulla panchina giallorossa è sempre più improbabile e i Friedkin vanno a caccia di un nuovo allenatore. Ranieri darà una mano ma la decisione finale spetterà ai proprietari americani. Per questo non è da escludere un clamoroso colpo di scena, come già successo nel 2021 con l’annuncio di José Mourinho. Il profilo del nuovo tecnico sembra già essere tracciato: dovrà essere un top o semi top. Quindi nessun giovane di belle speranze.

– “”, ha dettoqualche giorno fa parlando del futuro mister. L’idea è quella di prendere un tecnico che conosca bene il campionato italiano.va verso il Milan e in lizza ci sono. Due allenatori di esperienza che in questi hanno fatto molto bene. L’attuale tecnico dell’Atalanta è stato cercato nelle settimane scorse e molto probabilmente lascerà Bergamo. Ma non c’è solo la Roma su di lui: ci pensano anche Juventus e Benfica. Una curiosità:Luogo dell’evento? Il Salone del Coni, a due passi

– Il grande colpo dei Friedkin potrebbe essere Carlo. Ma tutto è nelle mani di. Se il numero uno dei Blancos deciderà di lasciarlo andare via, le strade di Ancelotti e della Roma potrebbe incontrarsi di nuovo. Intanto lui scherza: “. È il sogno della piazza giallorossa e ha un bel rapporto con Claudio. Inoltre la panchina della Roma potrebbe essere una ‘’ per il figlio. Ma per il momento Carlo pensa solo al Real Madrid. Difficile dargli torto.

I GIOVANI – “Farioli aspetterà, Fabregas tra 4 anni sarà un grande allenatore”. Parole di Ranieri (dette in contesti diversi) che chiudono in parte le porte a due tecnici che stanno facendo bene in questa stagione. Stesso discorso per De Rossi, non ci sarà nessun clamoroso ritorno. E la posizione di De Zerbi al Marsiglia è salda nonostante piaccia molto a Ranieri. Montella resta un nome caldo poiché era stato già cercato per il post Juric.