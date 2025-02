AFP via Getty Images

ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Venezia. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i giallorossi vogliono rialzare la testa in campionato e vanno a caccia della seconda vittoria di fila in trasferta in Serie A: non succede da un anno. Qualcuno dice che li hanno spesi male e posso condividere, non li hanno spesi bene. Non voglio fare il difensore di nessuno. Hanno meso un miliardo e due, e ne dovranno mettere forse un altro per lo stadio. Il discorso del Fair Play Finanziario è un’altra cosa e riguarda gli stipendi.. Tutto questo se si riesce ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Cercheremo di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci sono cose che vanno valutate e che possono portare dei soldi come Abraham e Calafiori. Se andiamo oltre il tetto non stiamo in Europa per tre anni e si cerca di fare di necessità virtù. Cerchiamo di arrivare alla forbice massima e si cerca di manovrare il possibile. Più di quello che hanno fatto non si poteva fare, per questo sono contento. Loro possono comprare uno a 40 milioni ma poi devi dargli lo stipendio e bisogna abbassare il monte ingaggi. Ecco perché, e ci resto male anche io. V. Ci riusciranno? Me lo auguro da tifoso ma non posso chiedere tanto.. È facile parlare, c’è un palazzo a Firenze con scritto ‘è più facile criticare che fare’. Mi raccontava Cecchi Gori che quando Brunelleschi stava costruendo la cupola molti criticavano, ma ora sta ancora lì".

"Non è filtrata, a me non lo hanno mai detto. Chi l’ha fatta uscire non è nostro amico.. Ma un giocatore che vale 100 milioni prende uno stipendio importante. Il comprare sta fuori dal FFP, ma ci sono gli ingaggi di tutti i dipendenti della Roma. E quasi tutti in Italia stanno oltre, noi abbiamo un tetto che non possiamo superare"."Perché abbiamo delle difficoltà. Mi auguro che questi ragazzi si ambientino al più presto, ma giochiamo ogni tre giorni.".

. Non avevamo i soldi per Walker, è facile prendere quei giocatori. E dopo Ryan non potevamo prendere un altro extracomunitario. I Friedkin sono solidi. Su quelli che mi fanno vedere io ho scelto sulle possibilità del club. Sono io che scelgo per il nuovo allenatore, ci avrò parlato o no?"."Sono bellissimi in trasferta quando cantano l’inno. Ho letto che è stata chiusa perché c’è stato un incrocio tra altre tifoserie. Ognuno fa il suo lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi. Non entro in cose che non mi competono perché rischio di dire stupidaggini. Mi dispiace molto".

"No perché abbiamo giocato contro il Milan e non può mancare qualcosa a livello mentale. Non abbiamo trovato subito le punte come abbiamo fatto contro l’Eintracht. Anche oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno lottato fino in fondo anche sul 3-1, non mi interessa il risultato. I giocatori non sono macchine elettriche che si possono ricaricare e hanno dato il 100%. Poi sta a me cambiare, ve lo dico subito.. Devono ricaricare energie nervose. Gli ho detto di andare con le loro famiglie ma non perché hanno giocato male".

"Si vede se una squadra butta giù le braccia, loro non lo hanno fatto. Il Napoli l’anno scorso e il Napoli quest’anno. Nello sport ci sono anni che vanno bene e anni dove vai male. Il Milan ha fatto i cambi e sono entrati i titolari. Teniamoci stretta questa Roma, amiamola ma non a parole con i fatti. Io sono anziano o diversamente giovane. Quando ero giovane in Sud si diceva la Roma non si discute si ama. Adesso mi sembra che si discute e dopo si ama e non è bello. Questi ragazzi stanno dando tutto. Per voi a Venezia è una partita facile ma guardate le ultime 9 del Venezia. Hanno perso e pareggiato solo per un gol di scarto. Dobbiamo andare a lottare, è una partita che sarà più corta delle altre. Col Napoli abbiamo giocato 57 minuti, il Venezia nelle ultime 47. Voglio vedere la Roma lì, lo dico prima. Non ero preoccupato di Eintracht, Napoli e Milan. Qui voglio vedere il carattere, poi si può perdere ma c’è modo e modo".

"Si perché. Tutte le sue squadre giocano bene e stanno cercando di fare il possibile per salvarsi. Glielo auguro ma dopo domenica".Qualcuno giocherà.. Ero sicuro che non sarebbe rimasto quest’anno senza andare al Boca Juniors"."Credo che già sia stato stretto un contratto di onore tra Roma e Milan. Era uno dei giocatori che prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare quella quota per operare".