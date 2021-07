Belgio Brasile Francia ITALIA Inghilterra Argentina Spagna Portogallo Danimarca Olanda.

Vincere aiuta a vincere anche perché con le vittorie ottenute in campo si costruisce una classifica, quella del ranking Fifa da cui si parte con i sorteggi delle competizioni più importanti. E in vista dei Mondiali di Qatar 2022, a cui l'Italia da ora inizierà a pensare attraverso il percorso di qualificazione, rimanere in cima al ranking sarà fondamentale per ottenere un sorteggio positivo per i gironi iniziali.E quanto fatto da Roberto Mancini finora è stato magico non solo per il titolo vinto, ma anche per l'incredibile striscia di risultati utili consecutivi che ci hanno riportato dal 20esimo posto del ranking, posizione ereditata dal CT dopo il fallimento di Ventura e la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, al 4° posto di oggi dietro soltanto al Belgio (che resta primo anche senza trofei), al Brasile e alla Francia.