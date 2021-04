Tre nuove posizioni guadagnate, una scalata che continua. La FIFA ha aggiornato il ranking mondiale, con l'Italia che è salita ora al settimo posto in virtù del triplo successo contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, utili per allungare a 25 la striscia di risultati utili consecutivi (20 vittorie e 5 pareggi), che rende gli azzurri imbattuti da due anni e mezzo (ultima sconfitta nel settembre 2018 in Portogallo). Queste le prime 10 posizioni del ranking aggiornato:



1) Belgio 1783.38 punti (-)

2) Francia 1757.30 punti (-)

3) Brasile 1742.65 punti (-)

4) Inghilterra 1686.78 punti (-)

5) Portogallo 1666.12 punti ()

6) Spagna 1648.13 punti (-)

7) ITALIA 1642.06 punti (+3)

8) Argentina 1641.95 punti (-1)

9) Uruguay 1639.08 punti (-1)

10) Danimarca 1631.55 punti (+2)