La Fifa ha aggiornato il ranking dopo il Mondiale di Russia 2018. Una classifica che resterà in vigore fino al 20 settembre e che è la prima pubblicata dopo la chiusura della Coppa del Mondo vinta dalla Francia con i nuovi metodi di conteggio su punti dati alle partite. Proprio i Blues compiono il balzo più importante in classifica guadagnandosi un meritato primo posto scalando sei posizioni.



CROLLO ITALIA E GERMANIA - Crolla la Germania che dal primo posto precipita al 15esimo toccando il record negativo della sua storia. Peggior posizionamento di sempre anche per l'Italia che, dopo essere rimasta fuori dai Mondiali, scivola addirittura al 21° sorpassata anche da Galles e Perù. Crolla anche l'Egitto di Salah che perde 20 posizioni mentre vola la Russia che guadagna 21 posizioni.





