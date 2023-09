L'Italia perde una posizione. La FIFA ha aggiornato il ranking per le nazionali maschili, con diverse novità per quanto riguarda le prime 20 posizioni. Una riguarda l'Italia, ma non in positivo.



Gli Azzurri di Luciano Spalletti infatti perdono un posto ed escono dalla top-8 mondiale, scavalcati in 8ª posizione dal Portogallo. Decisivo il pareggio con la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024. Sale il Marocco, che supera la Svizzera, non cambiano le prime sette posizioni.



