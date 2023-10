Non arrivano buone notizie per la Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti. Nella giornata di oggi, la FIFA ha pubblicato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il ranking generale, aggiornato con gli ultimi risultati ottenuti durante i match di qualificazione a Euro 2024. L’Italia di Luciano Spalletti, nonostante il passo falso con l’Inghilterra, riesce a mantenere la top 10, confermando il nono posto nonostante il sorpasso della Spagna. Sorpasso compensato dal crollo della Croazia, passata dalla sesta alla decima posizione. I punti di vantaggio sugli Stati Uniti, 11ª nazionale nel ranking, si riducono ulteriormente e questo chiama gli Azzurri a non sbagliare l’appuntamento con la qualificazione ai prossimi Europei. Gli Azzurri sono stati superati dalle Furie Rosse e vedono diminuire, anche se permane un distacco di 42 punti, il vantaggio sugli USA.



SCOPRI NELLA NOSTRA GALLERY, LE PRIME 20 POSIZIONI DEL RANKING FIFA