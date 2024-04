Ranking Uefa, 5° posto Champions per l'Italia possibile fra 7 giorni: c'è una combinazione

32 minuti fa



L'Italia è sempre più vicina ad ottenere, per la prossima stagione, 5 squadre qualificate alla prossima Champions League. Il ranking stagionale aggiornato dopo la 3 giorni di coppe europee ha certificato il dominio azzurro in questa stagione e l'ufficialità del piazzamento finale almeno fra le prime due nazioni 2023/24 potrebbe arrivare addirittura fra 7 giorni al termine delle gare di ritorno dei quarti di finale.



Come? La combinazione è semplice e parte dal presupposto che una fra Milan e Roma passerà il turno. E allora? Basterà che la Fiorentina vinca e passi il turno in Conference League contro il Viktoria Plzen e che contemporaneamente l'Atalanta non perda con il Liverpool (passando a sua volta il turno) per rendere tutto aritmetico.