La finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco chiude la stagione 2019/20 e l'UEFA traccia una linea anche per quanto riguarda il ranking: i bavaresi chiudono il quinquennio 2015-2020 al primo posto, davanti al tris spagnolo Real Madrid-Barcellona-Atletico e alla Juventus, prima italiana al quinto posto. Le altre italiane: Roma (17°), Napoli (18°), Inter (33°), Lazio (38°), Atalanta (48°), Milan (81°), Fiorentina (82°), Torino (103°), Sassuolo (104°), Sampdoria (105°).



ITALIA QUARTA - Buone notizie poi per l'Italia a livello di Paese: confermato il quarto posto nel quinquennio 2015-2020 alle spalle di Spagna, Inghilterra e Germania, questo garantisce alla Serie A quattro partecipanti alla Champions League anche nell'edizione 2021-22. Restano tre gli slot invece per Francia (5°) e Portogallo (6°).