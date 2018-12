La Serie A scala il ranking UEFA: nuovo aggiornamento dopo il termine dei gironi di Champions ed Europa League e le squadre italiane si confermano protagoniste. Brilla la Juventus, che guida i club nostrani: i bianconeri si piazzano al 5° posto assoluto con 120mila punti, alle spalle di Real Madrid, Bayern, Barcellona e Atletico Madrid.



ROMA E INTER TOP - Seconda delle italiane è la Roma, 12° ma a un passo dalla top ten: 79mila punti per i giallorossi, solo 7mila in meno dell'Arsenal decimo; netto balzo avanti, nove posizioni guadagnate in un anno (erano 21° al termine della scorsa stagione). Segue il Napoli 16°, una posizione più in alto rispetto allo scorso anno, mentre perdono quota la Fiorentina (37°, -7) e la Lazio (39°, tre posizioni in meno rispetto al 2017/18). Il capolavoro lo fa però l'Inter: la squadra di Spalletti, nonostante l'eliminazione ai gironi di questa Champions League, si piazza al 55° posto, guadagnando 30 posizioni rispetto alla scorsa stagione. Crolla invece il Milan a causa del calcolo quinquennale dall'uscita del 2013/14: i rossoneri passano dalla 53° piazza alla 76°.



RANKING UEFA - TOP TEN



1) Real Madrid - 144.000

2) Barcellona - 127.000

2) Bayern - 127.000

4) Atlético Madrid - 125.000

5) Juventus - 120.000

6) Paris Saint-Germain - 101.000

7) Siviglia - 99.000

7) Manchester City - 99.000

9) Porto - 90.000

10) Arsenal - 86.000



LE ITALIANE



5) Juventus - 120.000 (quinta a fine 2017/18)

12) Roma - 79.000 (21esima a fine 2017/18)

16) Napoli - 73.000 (17esimo a fine 2017/18)

37) Fiorentina - 39.000 (30esima a fine 2017/18)

39) Lazio - 37.000 (36esima a fine 2017/18)

55) Inter - 26.000 (83esima a fine 2017/18)

76) Milan - 19.000 (53esimo a fine 2017/18)