Il Bayern Monaco resta al comando del ranking dell'Uefa riservato ai club anche dopo l'ultima tornata di partite della Champions League, che ne ha decretato l'eliminazione dal torneo per mano del Paris Saint-Germain. I bavaresi, con 134.000 punti, sono seguiti dal Real Madrid (126.000) e dal Barcellona (122.000).



Ai piedi del podio delle regine d'Europa, il Manchester City - giustiziere nei quarti di finale del Borussia Dortmund - raggiunge al quarto posto la Juventus (120.000), che è destinata a essere scavalcata, dopo l'eliminazione negli ottavi di finale da parte della 'Cenerentola' Porto. La Top 10 è chiusa dall'Atletico Madrid (6/o), dal PSG (7/o), dal Manchester United (8/o), dal Liverpool (9/o) e dal Siviglia (10/o).



Seconda fra le squadre italiane è la Roma (16/a) che, in caso di qualificazione alle semifinali dell'Europa League, come rivela l'Ansa potrebbe salire al 14/o posto, raggiungendo così i londinesi del Tottenham.