Da domani si torna in campo con la tre giorni di coppe europee. In Champions League, Europa League e Conference League si gioca la quarta giornata della fase a gironi (la prima del girone di ritorno), con sette squadre italiane impegnate fra martedì e giovedì. Alla vigilia di questi impegni, diamo un'occhiata alla classifica europea per club, il Ranking Uefa per club.