Rispetto alla scorsa stagione, Inter, Roma e Lipsia sono le tre novità nella top 10 del ranking UEFA per club. La classifica è dominata dai campioni del mondo del Manchester City, stabili al primo posto con cinque punti di coefficiente di vantaggio sul Bayern Monaco, che si è confermato in seconda piazza. Sul gradino più basso del podio il Real Madrid, che ha scalato tre posizioni in un anno.



