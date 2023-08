Nel week end in cui hanno preso il via la Premier League, la Liga e la Ligue 1, e in attesa che nel prossimo fine settimana inizino la Serie A e la Bundesliga, facciamo una fotografia al calcio europeo, ai nastri di partenza della nuova stagione, attraverso la lente di ingrandimento del Ranking UEFA, la classifica dei club stilata sulla base dei risultati nelle competizioni europee, di cui i campionati nazionali sono la chiave di accesso.



L'Inter è la prima italiana nel Ranking UEFA per club. Nella graduatoria europea, aggiornata ad oggi in base ai risultati della stagione 2022-23, i nerazzurri hanno operato un doppio sorpasso su Juventus e Roma. A comandare la classifica il Manchester City campione d'Europa, ma come si piazzano Napoli, Milan e le altre italiane presenti nelle prime 100 posizioni?



