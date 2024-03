Ranking Uefa: l'Italia rallenta ma resta prima, ecco quali sarebbero le 5 squadre per la prossima Champions

L'Italia rallenta leggermente la sua corsa, ma mantiene la prima posizione stagionale nel ranking Uefa. L'eliminazione del Napoli dalla Champions League, per mano del Barcellona, che segue quella della Lazio, sconfitta dal Bayern Monaco, rallenta infatti l'Italia nella corsa alla quinta squadra per la prossima Champions League, ma non la complica più di tanto. In attesa dell'Inter, che questa sera affronta l'Atletico Madrid in trasferta nel ritorno degli ottavi di fnale di Champions, dopo il successo per 1-0 all'andata, e degli impegni delle quattro squadre in campo tra Europa League (Atalanta, Milan, Roma) e Conference League (Fiorentina), il ranking Uefa aggiornato vede sempre il nostro calcio al comando con 16.571 punti e ancora cinque club in corsa per proseguire il loro cammino.



In seconda posizione si conferma la Germania a quota 15.500, mentre al terzo risale nel punteggio l'Inghilterra, grazie alla vittoria dell'Arsenal sul Porto. Più staccate troviamo Francia e Spagna. Al momento quindi la Serie A avrebbe diritto ad avere una squadra in più nlla prossima Champions League a 36 squadre, visto che il regolamento prevede che le prime due nazioni possano schierare cinque squadre nella stagione 2024-2025. Ad oggi, guardando la classifica di Serie A, parteciperebbero alla prossima Champions League Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma.



RANKING UEFA AGGIORNATO

ITALIA 16.571

GERMANIA 15.500

INGHILTERRA 15.000

FRANCIA 14.416

SPAGNA 13.812

REP.CECA 13.000

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.500

PORTOGALLO 10.106

OLANDA 10.000