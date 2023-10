Tornano le coppe europee, con la consueta tre giorni che fra oggi e giovedì vedrà in campo Champions League, Europa League e Conference League. Per quanto riguarda i nostri club, il programma prevede: oggi in Champions League Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid, domani sempre in Champions Celtic-Lazio e Borussia Dortmund-Milan, giovedì in Europa League Sporting-

Atalanta e Roma-Servette, e in Conference League Fiorentina-Ferencvaros. Per quanto riguarda il Ranking Uefa per club, alla vigilia di questo turno la TOP 10 è saldamente guidata dal Manchester City, mentre fra le italiane il Napoli prova a scalare posizioni per avvicinare la Juventus, fuori dai giochi per squalifica per questa stagione.



SCORRI PER VEDERE IL RANKING UEFA PER CLUB: LE ITALIANE E LA TOP 10