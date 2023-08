In attesa dell’avvio dei nuovi campionati e con le qualificazioni agli Europei che devono ancora entrare nel vivo, l’Uefa ha aggiornato il proprio ranking per le nazionali. Tante le novità con una buona notizia per l’Italia di Mancini che si inerpica fino al terzo posto, scalzando la Germania dal podio. La selezione di Flick paga le tante sconfitte e il momento di grande flessione del calcio tedesco, uscito malamente anche dai Mondiali femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. In vetta resta l’Inghilterra mentre è da segnalare l’exploit della Scozia che entra in top 10 a furia di gol e vittorie. Di seguito il ranking Uefa per nazioni aggiornato ad agosto 2023.