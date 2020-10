Il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida vinta 2-0 contro il Genoa in cui ha ritrovato il posto da titolare e spendendo parole di amore per i colori nerazzurri.



ENTUSIASMO - "La prima cosa è la vittoria, era importante per ridare entusiasmo al gruppo. Ora ci aspettano una serie di partite importanti ed era importante non prendere gol, visto che ultimamente ne prendiamo troppi. Non era facile venire qui e vincere la partita, lo abbiamo fatto convincendo e limitando totalmente il Genoa. Sono contento".



SEMPRE A DISPOSIZIONE - "Io sono sempre pronto, l’ho dimostrato, Ho sempre lavorato in silenzio e quando sono stato chiamato in causa sono stato sempre pronto. Siamo una squadra molto organizzata, prepariamo le gare nel dettaglio. Ho sempre fatto il vice De Vrij e mi preparo per questo. Se serve posso fare anche la punta, l’ho già fatto… Quando vengo chiamato in causa però è sempre per sostituire Stefan che è una cosa che mi piace molto".



LA MAGLIA - "Se fossi andato altrove avrei giocato di più, ma la mia dedizione all’Inter l’ho sempre dimostrata. Giocare con questi colori vale la pena attendere, è un piacere. Per me l’importante è migliorarmi durante la settimana e farmi trovare pronto, poi le occasioni per giocare le ho avute. Ora vogliamo arrivare in fondo a tutte competizioni".