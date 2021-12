Una nuova idea per la Sampdoria in vista del prossimo mercato di gennaio. Piace, e tanto, Filippo Ranocchia, gioiellino di proprietà della Juventus ma in prestito al Vicenza. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vuole regalare un nuovo centrocampista al tecnico Roberto D’Aversa e le attenzioni si sono concentrate sul classe 2001 già punto fermo anche della Nazionale under 21 di Nicolato. Contatti in corso tra i due club, Ranocchia può essere la soluzione al caso Ihattaren che lasciato Genova per problemi personali.



SI ACCENDE IL MERCATO - Tra i suoi punti di forza c'è una grande duttilità, che gli permette di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Può giocare come play davanti alla difesa, sfruttando la sua ottima visione di gioco, ma anche come mezz'ala, grazie alla sua facilità di tiro. Ecco perché su Ranocchia la Juventus crede fortemente anche in vista del futuro. L’idea del club bianconero è quella di fargli fare un percorso sempre più ambizioso, gli interessamenti sul mercato non mancano. La Sampdoria si è attivata da giorni e vuole arrivare al traguardo, ma attenzione a un possibile derby di mercato con il Genoa, alla ricerca di nuovi rinforzi per il tecnico Shevchenko. In serie B si sono mosse Pisa e Monza, la partita è aperta anche se il Vicenza non vorrebbe privarsene con una missione salvezza da provare a realizzare nonostante le difficoltà della classifica.