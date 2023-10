L’ex centrale interista Andrea Ranocchia è stato interpellato a Cusano Tv sulla questione Romelu Lukaku, suo ex compagno di squadra con cui vinse lo scudetto del 2021. “Lukaku non pensavo andasse alla Roma. Non so proprio cosa sia successo, gli volevano tutti bene e conosceva l’ambiente. Sinceramente non me lo aspettavo. Alla Roma si è subito ambientato bene e nonostante il suo fisico ci metta un po’ a trovare la forma sta avendo delle buone prestazioni. Se sono deluso da interista? Sì ma ormai il calcio è così, non ci sono più le bandiere e contano molte altre cose oltre l’affetto sportivo. Mi dispiace perché è un giocatore forte ma l’Inter è corsa ai ripari in maniera ottima”.



Conte alla Roma? “È perfetto per le prime cinque squadre del campionato italiano, se ha una buona rosa riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore e lo sa valorizzare. Tira fuori tutto in ogni stagione, per ogni calciatore averlo è eccezionale, ma forse dopo due-tre anni bisogna cambiare. Non so cosa farò da grande, proverò a fare il corso allenatori e poi vedremo”.