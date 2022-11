Dal ritiro a ritroso fino all'arrivo all'Inter, Andrea Ranocchia si racconta in una lunga intervista a Number Bunshun: "Durante la riabilitazione per l'infortunio mi sono chiesto: 'Sei felice della tua carriera?'. La risposta è stata sì. 'C'è qualcosa di di cui ti penti?'. Me lo sono chiesto, ma non è successo niente, e ho capito che era tempo di smettere", riporta FcInterNews.it.- "Quella stagione ho trascorso la prima metà della stagione al Genoa con Gasperini. Tuttavia, durante il mercato invernale, Samuel si infortunò e quindi mi chiamarono. Ricordo di essere corso dall'hotel a Milano con una sola borsa nel bel mezzo del ritiro invernale".- "Quando sono arrivato pensavo di poter vincere subito lo scudetto? Esatto, lo ammetto. Sinceramente non pensavo fosse difficile vincere lo scudetto. Del resto l'Inter a quel tempo aveva capitan Zanetti, Materazzi, Eto'o, Sneijder, Cambiasso, Lucio, Chivu, Stankovic, Thiago Motta... Era un gruppo stellare, reduce dal Triplete, era la migliore squadra del mondo avendo appena vinto il Mondiale per Club. Tuttavia, anche se siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, nell'anno in cui sono arrivato i senatori stavano invecchiando e poi sarebbero andati via nelle stagioni successive. Il periodo difficile è iniziato lì, con l'Inter che ha perso competitività non riuscendo più a lottare per il titolo".- "La pressione è stata tremenda. Nella lunga storia dell'Inter, ci sono davvero solo una manciata di persone che sono state chiamate 'Capitano' (l'ex presidente Facchetti, il famoso attaccante Mazzola, ecc.). L'orgoglio di essere uno di loro ha compensato la pressione. Ho deciso di essere un modello per le nuove generazioni. Tuttavia, quando sono diventato capitano, il club era a un punto di svolta importante e la squadra era sempre confusa. C'è stato un cambio di proprietà, la direzione da seguire non era chiara e gli allenatori e i giocatori sono stati sostituiti uno dopo l'altro. È stato davvero difficile tenere alto il morale. Mi ha fatto tanto male rinunciare alla fascia di capitano. È stato triste, ma mi sono detto: 'Non si tratta della fascia fisica, si tratta di quello che dici alla squadra'. Ogni anno c'era sempre un giovane o un giocatore confuso che era appena arrivato in società e, nonostante la fascia fosse sparita, ero io che gli facevo capire com'era giocare nell'Inter e cosa poteva fare per migliorare. Ho pensato che fosse importante fare da tramite per tutti. Per quanto abbia faticato per tanto tempo, la gioia che ho provato quando ho vinto il campionato è stata davvero grande. Ogni anno, a fine stagione, ero devastato dalle parole 'non ho vinto ancora'. È dura vincere all'Inter, ma se ci riesci vuol dire che il tuo nome resterà per sempre nella storia del calcio, e i tifosi dell'Inter sono i più entusiasti e i più romantici di tutti. Credo ci sia voluta molta pazienza, ma è stato bello vincere anche per loro".- "Ho avuto la fortuna di incontrarlo ad Arezzo, ha cambiato il mio modo di allenarmi e di approcciare le partite: ha cambiato la mentalità del giocatore. Era giovane all'epoca, quindi mi ha allenato come se fosse ancora un giocatore in attività. Conte è un uomo che vuole assolutamente vincere ogni partita. Sempre e ovunque, vuole solo per vincere. È stato lì che sono diventato un giocatore professionista a tutti gli effetti. Nonostante fosse la Serie B, lì era vero calcio. Appena è arrivato all'Inter, mi ha fissato e mi ha detto: 'Sai cosa mi aspetto da te, anche se adesso non dici niente, vero?' (ride ndr). L'atmosfera è cambiata. L'allenamento di Conte è estremamente stressante, estenuante. Nel primo anno, sono state poste le fondamenta della squadra, nel secondo anno è arrivato lo scudetto. Ho condiviso molto tempo nella mia carriera con lui, mi ha dato un sacco di cose. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza".- "Ciò che rende unico il metodo di allenamento di Conte è l'uso massiccio dei video. I giocatori devono guardare una serie di video appositamente montati per un'ora ogni giorno. Ti martella sugli errori e sui punti da migliorare. L'istruzione tramite video è stata molto utile sia per la squadra nel suo complesso che per me personalmente, in modo da poter capire oggettivamente cosa avessi sbagliato.. Avrei dovuto marcare l'avversario a un metro di distanza, per esempio".- "Il primo è Chiellini, il secondo è Bonucci.... e Materazzi, che è anche un amico. Non posso fare a meno di scegliere gli italiani (ride ndr). Abbiamo un'ottima scuola".