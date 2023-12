Nel corso di Frogs Talks, nuovo format lanciato dall'Inter in cui Andrea Ranocchia insieme al comico interista intervistano alcuni dei giocatori nerazzurri, l'ex capitano ha raccontato alcuni aneddoti legati all'ex compagno di squadra e grande amico Marcelo Brozovic.



LE COLTELLATE - "Sul corpo sono pieno di tagli per colpa di Brozovic. Quando mangiava la crostata gliela schiacchiavo con la mano, lui mi dava certe coltellate... Una volta mi ha aperto la gamba, ho rischiato di mettere i punti".



IL CASTELLO IN ARABIA - "Come sta? Bene, il progetto gli è piaciuto tantissimo" ha scherzato Ranocchia. "Ho fatto una videochiamata con lui e Cordaz, stavano facendo una grigliata. Hanno una casa che è un castello".