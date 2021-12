Andrea Ranocchia è il protagonista del match programme dell'Inter in vista della sfida di domani contro il Cagliari.



SCUDETTO - "Con lo scudetto ho realizzato il sogno che ho inseguito in tutti questi anni all'Inter, una gioia che ho condiviso con la mia famiglia. È stato bello averli allo stadio quando abbiamo alzato la Coppa".



POSTI D'INFANZIA - "Sono molto legato al posto in cui sono nato e cresciuto, dove ho parenti e amici. Con Borgo Antichi Orti, ho fatto un investimento sulla mia terra rimettendo a posto un vecchio convento del '500 e trasformandolo in un'attività ricettiva più ecologica possibile perché sono molto legato all'ambiente".



ESEMPIO - "Se sono diventato un esempio positivo? Mi piace parlare ai ragazzi delle mie esperienze perché ho vissuto tante cose negli anni, mi sono tolto soddisfazioni e ho vissuto momenti belli e altri difficili. È una cosa che sento dentro".